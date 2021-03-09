統振(6170)2月合併營收為2.27億元，較去年同期成長14.71%，累計前2月合併營收為4.72億元，較去年同期減少1.95%。

統振表示，2月因農曆新年長假、工作天數較少所致，雖影響整體單月營收表現，但受惠於能源、金融科技、流通三大主要事業體齊步穩健奠定營收成長基礎，尤其是能源、金融科技的部分，一方面，子公司達振去年因全球疫情蔓延，使得生產斷鏈影響營收基期低，而今年整體產能利用率已回到過往正常水準，以排除統達營收後一致的基期來看，2月能源事業部營收遞出明顯年增308.22%的成績；另一方面，在金融科技事業上，因菲律賓、印尼及越南等地區農曆年節需求，移工匯款業務有明顯成長的挹注，雙雙是貢獻統振2月營收良好成長表現的主要原因。

「電子支付機構管理條例」修正案預計7月上路，將帶動電子支付新契機，統振成為金融科技創新監理沙盒實驗計畫之一已長達近3年，至今的實驗成果來看，Q Pay有效註冊會員數持續攀升，統振也持續申請延長沙盒實驗，將有機會配合電支條例7月上路，順利接軌並申請有限執照後正式落地。統振同步也致力將Q Pay軟硬體升級、客服效能提升，以及強化與海外金融機構系統化的介接效率，致力建立更完整、多元、友善的金融科技行動APP系統-Q Pay環境，推進統振在台灣外籍移工匯款的市佔率持續提升。

展望2021年第一季，目前統振仍謹慎面對上游電池芯原料市場供需失衡情形尚未緩解，但由於全球疫情致使歐美各國陸續採取封城措施，以及全球加速發展5G、物聯網及雲端應用等技術普及化，將有機會推升智慧家用、宅經濟需求持續高漲，不僅有助統振能源事業既有訂單需求保持良好能見度，也有機會爭取與更多合作夥伴擴大能源應用的市場版圖。

(時報資訊)