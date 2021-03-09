美元指數近期反彈站回92，吸引國際資金持續駐足美元資產！根據最新EPFR統計，美股基金已連續4周擄獲國際資金關愛目光，上周再以62.62億美元的資金淨流入，連4周蟬連全球股票基金吸金王寶座。將時間拉長一點來看，美股基金更是以712.48億美元完全制霸，不僅穩居今年以來最吸金的股票基金，更改寫2015年以來最強勁的年度吸金紀錄。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭．包爾表示，市場樂觀預期未來經濟將好轉帶動股市表現強勁，我們認為隧道盡頭將有曙光。股市經歷V型復甦後，近期漲勢出現一些放緩跡象，不過，我們認為這僅僅是稍事休息整理，而非全面修正。疫情及疫苗進度將牽動經濟成長速度，進而影響通膨以及利率，這將是今年甚至2022年我們密切關注的指標。

摩根全球創新成長型產品經理陳若梅指出，短線美債殖利率持續勁揚引發市場擔憂，造成風險性資產回檔修正，但回顧過去歷史經驗，美股、全球股市都與10年公債利率長期呈現正相關性，且自2009年以來，當10年期公債利率攀升超過50個基點，美股上漲機率高，顯示若利率上升反應景氣上揚，將同步帶動股市上漲。從近一個月國際資金持續湧入美股基金，更可一窺現階段資金相對偏好的標的依舊沒有改變。

(時報資訊)