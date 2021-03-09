受到2月農曆年長假影響，被動元件廠—國巨(2327)、華新科(2492)及禾伸堂(3026)2月合併營收同步較1月下滑，但國巨2月合併營收70.06億元、華新科2月合併營收29.9億元，均創下歷年同期新高。

2月因逢農曆春節，工作天數減少近三分之一，國巨、華新科及禾伸堂2月合併營收同步下滑，其中國巨2月合併營收為70.06億元，較上月減少12.6%，但較去年同月增加161.1%，創下歷年同月新高，累計1到2月合併營收為150.18億元，較去年同期增加150.9%。

國巨表示，大中華廠區的產能利用率，亦已逐步回復至農曆年節前的水準，以因應終端市場的強勁需求；然因全球疫情嚴峻且未見舒緩，國際貿易爭端的不確定性仍高，公司將密切關注市況，審慎樂觀應對業績及營運展望。

華新科2月合併營收29.9億元，較1月減19.5%，較去年2月成長56.3%，累計前2月合併營收為67.04億元，年成長70.66%。

由於終端需求仍強，華新科營運不看淡。

禾伸堂自結2月合併營收約10.93億元，較上月減少36.24%，但年增32.63%，累計1到2月合併營收約28.07億元，較去年同期增加47.33%。

(時報資訊)