中國版「國際旅行健康證明」電子版頁面。（大陸外交部領事司微信公眾號）

3月7日，大陸國務委員兼外交部長王毅在「兩會」外長記者會上宣佈推出中國版「國際旅行健康證明」，對推動世界經濟復甦及跨境人員往來便利化提出了切實可行的「中國方案」。3月8日，中國版「國際旅行健康證明」微信小程式App已正式上線，鼓勵中國大陸公民使用。

搶在全球各國之先推出中國版「國際旅行健康證明」，形同在後疫情時代，大陸率先制訂「疫苗護照」的遊戲規則，企圖心不言可喻。尤其大陸正在向包括歐洲、亞洲、南美洲等多國陸續輸出陸製國產疫苗，搶先制定「疫苗護照」的標準規格，就是搶佔後疫情時代的話語權高地，成為領先全球的「超前部署」。

什麼是中國版「國際旅行健康證明」？大陸外交部領事司微信公眾號8日發文稱，中國版「國際旅行健康證明」是一種綜合性證明，展示持有人的核酸、血清IgG抗體檢測結果及疫苗接種情況等。健康證明內含加密二維碼，以供各國相關部門驗真並讀取個人相關信息。除電子化展示外，還可以打印生成紙質版。

如何獲取自己的國際旅行健康證明？大陸外交部領事司表示，如需獲取國際旅行健康證明，可通過以下兩種方式：

(1)打開微信，通過掃描官方管道推出的二維碼進入小程式，選擇「查看及出示國際旅行健康證明」進行操作。

(2)在微信小程式中搜索「防疫健康碼國際版」獲得小程式入口，選擇「查看及出示國際旅行健康證明」進行操作。首次登錄前，需根據程序提示進行個人身份認證及護照等旅行證件認證。

使用中國版「國際旅行健康證明」能帶來什麼便利？

大陸外交部領事司表示，疫情常態化乃至後疫情時代，健康因素在國際人員往來中的重要性將更為凸顯。在不久的將來，隨著越來越多的國家與中國達成健康證明互認安排，中國版「國際旅行健康證明」將在推動跨國人員健康、安全、有序往來中發揮更大作用，為中國大陸公民「行走天下」提供堅實保障。

經過記者實測，登錄中國版「國際旅行健康證明」必須實名認證，目前只接受大陸18位數的身份證號碼，尚無台胞證號碼的選項。

(中時 )