已婚的台南市民進黨立委王定宇被爆料，頻繁入住小17歲民進黨美女發言人顏若芳的台北住處，疑似有地下同居情，讓不少鄉親跟支持者都很意外。王定宇雖對外回應，只是在顏若芳的住處「分租一個房間」當休息處，並未頻繁過夜，但王原訂今上午在台南舉辦的挺鳳梨農記者會，已臨時取消。

結婚19年的王定宇與小11歲的太太李淑吟育有3個兒子，除了針砭時事敢言的從政風格之外，他偶爾也在臉書曬小孩，擁有好老公、好爸爸形象。妻子李淑吟在他選舉期間常一起出雙入對拚選戰，李也掛名王定宇辦公室副執行長，常幫王跑攤。

王平常南北奔波，習慣在臉書打卡，其中最常見的就是披星戴月搭高鐵「回台南、到台北」的日常，也因為行程匆忙，他在個人IG簡介就寫著「定宇最希望是個家居的人，陪孩子和家人窩一整天。」傳出地下情風波後，王定宇今早照常在臉書打卡道早安，看起來不受影響，但網友留言不留情「已婚立委放著立院提供套房不租，卻分租單身女子房子，白癡才相信這種鬼話」，但也有支持者溫情喊話「希望不要再糊塗下去了」。

王定宇原訂今天上午9點半在歸仁服務處邀關廟農會、在地鳳梨農召開記者會，呼籲國人分散採購挺鳳梨農，但今早8點半臨時喊卡該場記者會；服務處則解釋，是因為台南鳳梨目前預購數量已達原訂單再加6.6萬箱，為免資源過度集中，影響其他品項，才會宣布取消記者會。

(中時 )