家住桃園市的一名張姓男子，平時有吸食強力膠惡習，2020年4月某日，他吸食強力膠後，精神恍惚走進超商閒晃，見到一位正在結帳的嫩妹，竟然走到其身後整個環抱，雙手不停手揉胸10餘秒，嚇得嫩妹花容失色，躲到一旁男店員背後，男店員立刻出面喝止並報案，張男當場嚇得落跑，經警方循線逮捕張男後，張男還是誤認嫩妹為自己女友，桃園地方法院依強制猥褻罪判他7月，仍可上訴。

根據判決書記載，張男於民國109 年4 月23日下午1 時59分許吸食完強力膠後，在桃園市某超商店內櫃檯處，當眾自背後徒手強制環抱陌生A姓女子，雙手還不斷揉捏A 女胸部約10餘秒，A 女驚嚇逃至一旁已下班之男性店員身旁躲藏，男性店員亦挺身喝止，張男嚇得當場逃逸，女方則報警提告。

張在法院辯稱：當天吸完強力膠後，在超商玻璃門外看到A 女之背影，以為是自己女友，進去才發現認錯人了。張男還提出證據說，自己曾在臉書社團貼文表示，曾經突然拉路人的手，但當天因吸了強力膠，後來的事就都不記

得了，有1 次還被人家打。而且現在自己也知道強力膠不好，都不敢吸了，也不敢出門，都待在家裡。

法官審理後認為，張男為滿足一己性慾，竟在公共場所當眾對女方強為猥褻，色膽包天，惡性頗重，不僅侵及女方身體之自主權，更使女方痛感驚嚇、噁心及當眾受欺之折辱，心靈嚴重受創，深烙內心之陰影難以抹滅，但張男僅擁抱及隔衣撫摸胸部，比起將手伸入衣、褲直接親觸產生危害較輕，且能認錯，因此判刑7月，仍可上訴。

(中時新聞網)