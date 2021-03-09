台股加權指數9日開在15,715.07點，大跌105.04點，台積電（2330）也開低在585元，但隨即奮力向上拉升，電子股占大盤比重拉升至七成，大盤指數跌幅收歛，指數小跌36點。

美國參議院通過新一輪新冠肺炎紓困案，帶動公債殖利率跳高，衝擊科技類股重挫，那斯達克指數摔落修正領域，但迪士尼、航空類股等經濟重啟受惠族群跳高，卻帶動道瓊工業平均指數逆勢走強。

道瓊工業平均指數3月8日上漲0.97％（306.14點）、收31,802.44點，創2月24日以來收盤新高。那斯達克指數重挫2.41％（310.99點）、收12,609.16點，創2020年12月15日以來收盤新低。

費城半導體指數重挫5.41％（158點）、收2,762.75點，觸及100日移動平均線（2,768.45點）。

元富投顧指出，短期紓困案通過，但投資人對未來利率可能走升的疑慮並未消除，科技股似乎也仍待更多的考驗，美國十年期公債殖利率力守1.6％仍是有必要的，一旦再失守，引發美股再向下修正，則台股仍有回測季線的壓力。

其中，包括台積電、聯電、聯發科、鴻海等大型權值股，不宜再向下破底，否則大盤回測季線15,000～15,200點支撐。

(工商 )