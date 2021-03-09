英飛凌科技（Infineon）進一步擴展其高性能、可靠及安全的無線產品組合，新推出的AIROC 品牌包括業界首款針對 IoT、企業與工業應用的 1x1 Wi-Fi 6/6E 和藍牙 5.2 組合 SoC，，以及首款鎖定多媒體、消費性市場和車用領域的 2x2 Wi-Fi 6/6E 和藍牙 5.2 組合 SoC。該Wi-Fi 6/6E 組合解決方案以 2.4 GHz、5 GHz 及新釋出的 6 GHz 頻段運作，提供強健的性能和最小的延遲，非常適合高品質影音串流應用，如遊戲主機、AR/VR、智慧音箱、媒體串流裝置和車用資訊娛樂系統等應用。此外，針對需要實時響應的應用，如安防系統及工業自動化等，亦可受惠於英飛凌的新產品。

英飛凌的新 AIROC Wi-Fi 6/6E 認證解決方案以遠高於標準的要求，透過先進的無線技術和架構創新提升使用者體驗，並提供以下優勢，包括與Wi-Fi 5 和 Wi-Fi 4相比，無線訊號覆蓋範圍增加一倍；較一般 Wi-Fi 6/6E 解決方案多出 40％ 覆蓋範圍；透過增強的干擾抑制，提供高度的連接可靠性；更低的延遲及更好的 Wi-Fi/BT 共存性，可改善重疊覆蓋的網路環境中，多媒體串流及遊戲的響應能力；節省 20％ 以上電力，電池續航力更持久；含安全啟動、韌體驗證和加密、生命週期管理等多層安全防護，為 IoT 應用提供更高等級的安全保障。

英飛凌 IoT 運算及無線事業部資深副總裁 Vikram Gupta 表示，AIROC Wi-Fi 6/6E 組合解決方案解決了 2.4 GHz 和 5 GHz 頻道擁塞問題，為媒體應用帶來卓越影音品質，並為 IoT 應用確保了強大的遠程連接能力。

英飛凌的 AIROC Wi-Fi 6/6E 解決方案亦搭配了最新的藍牙 5.2 技術，可透過 LC3 傳輸高品質音訊，並支援新的 BLE 標準的音訊共享、音訊廣播等音訊使用案例。獨特的低功率藍牙喚醒 (Wake-on-Bluetooth) LE 模式可讓主機 CPU 在藍芽核心自主「監聽」傳入的連接請求同時降低功耗。運用創新的先進無線技術，此解決方案得以超越 BT5.2 標準，展現更長距離的 BT/BLE 範圍、更加耐用、延遲時間更短且更省電等多項優點。英飛凌獨特 Smart Coex 技術，能在同時開啟 Wi-Fi 和藍牙使用時，將 Wi-Fi 傳輸量最大化，並針對高需求標準的多媒體使用案例執行最佳化作業。

由英飛凌的模組合作夥伴創建的 Wi-Fi 6/6E 整合解決方案有助於加快產品開發速度、降低測試成本，並進行產品認證。村田製作所總經理 Akira Sasaki 表示，透過與英飛凌的合作，我們能夠運用自身各項專業知識，開發出創新的 Wi-Fi 解決方案，從而進一步鞏固我們的市場領先地位。我們最近的合作成果 Wi-Fi 6/6E CYW5557x 模組，它整合了先進的技術、優異的網路品質，並縮短產品上市時程。此外，它還可以透過村田製作所廣泛的銷售和經銷管道供應。

LG Innotek 汽車元件和電子產品業務部副總裁 Insoo Ryu 表示，LG Innotek 很高興能成為英飛凌合作開發搭載 CYW89570 晶片的新型 Wi-Fi 6E 通訊模組。此模組代表 LGIT 的汽車/工業系列產品已進入下一世代，並將最新的 Wi-Fi 6E 和藍牙 5.2 標準導入車用平台。

針對車用領域，u-Blox 採用英飛凌的 Wi-Fi 6E 組合型解決方案建構了符合 AECQ100 標準以及工業用的模組。u-Blox 產品策略資深協理 Hakan Svegerud 表示，在 u-Blox，我們很高興能以英飛凌的 CYW89570 開發新產品。透過這些解決方案，我們將透過全球車用及工業級模組擴展現有的 JODY 模組系列，為客戶提供包括Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E 和藍牙 5.2 等尖端技術。

安富 (nFore Technology) 科技執行長于宗元表示，安富的NF3327PQ 組合模組內建英飛凌 CYW89570 晶片組。英飛凌的CYW89570 晶片組是車用領域客戶實現Wi-Fi 6 和藍牙 5.2 技術的最佳選擇。

(工商 )