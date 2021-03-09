處理器矽智財大廠Arm（安謀）生態系資深經理Steve Winburn表示，儘管2020年大環境充滿挑戰，它對遊戲業卻是收穫豐碩的一年，特別是手機遊戲。遊戲市場調查機構Newzoo預估到2020年底，手機遊戲的營收可達到767億美元，與2019年相比成長了12％。這意味著光是手機遊戲2019年的年度營收，就超越音樂與電影工業的營收總合--全球票房營收為425億美元，而全球錄音音樂產業發行代理營收則進帳202億美元。

Steve Winburn表示，到2021年底前，將可望看到更多手機遊戲的成長。支撐這個成長的力道，是以下這七大趨勢，而手機遊戲也將持續站穩最強勢的遊戲平台地位。

更多跨平台玩法。目前的趨勢顯示，遊戲內容越來越能橫跨各種裝置。用戶想要在行動裝置以及電玩主機上，都能玩高人氣、高傳真的多用戶遊戲，例如《要塞英雄》與《絕地求生》，但要有相同的高品質。這個趨勢2021年將持續向前推進，並獲得快速演進中的5G、雲端遊戲，以及行動平台上更多優質遊戲體驗（隨後詳述）的持續支援。

跨平台玩法也將出現在休閒類遊戲。《太空狼人殺》遊戲儘管2018年就已經上市，2020年跨平台玩法仍大受歡迎。這款遊戲目前已經在Android、蘋果iOS、PC、Xbox與Playstation等平台上正式推出，最近更進軍任天堂的Switch。

更高的社群性，連接性更棒。另一個將對手機遊戲帶來極大好處的地方，就是雲端遊戲的持續推進與5G的推出。2020年由Arm委託Newzoo進行的5G遊戲演進報告中，預測2022年底全球將有10億支支援5G的使用中的智慧手機，將佔全球所有使用中智慧手機的21.8％。這個成長趨勢在2021年整年可能繼續發展，預估有5 億名用戶會採購最新5G智慧手機。

5G網路的高速、低延遲與高頻寬，不但讓玩家可以在行動過程中體驗越來越複雜的遊戲內容，彼此間也能進行更具社群性與協作性的遊戲。

2020年是手機遊戲變得更具社群性的一年。根據娛樂軟體協會（Entertainment Software Association），56％經常打電玩的玩家會進行多人遊戲，每週平均花七個小時在線上與其它玩家交流。55％的人表示這類型的社群遊戲在新冠肺炎疫情期間，協助他們與朋友保持聯繫。5G技術的進展讓用戶不管人在哪裡，彼此保持連繫比以往都更為簡便，因此預期社群玩法的趨勢在2021年全年會持續下去。

遊戲成為吸引大量觀眾的競技項目。電競過去幾年內持續成長，經典的比賽與電競聯盟標榜他們匯聚了全球最棒的玩家。不過在2020年，人們真正看到電玩遊戲進展為吸引大量觀眾的競技。這一點透過龐大的電競營收與在線觀看的觀眾人數展現無遺。

根據Newzoo，2020年全球電競營收可望成長至11億美元。此外，全球有2.72億人偶爾會觀看電競項目，另外還有2.23億熱衷電競的人口，總觀眾數量已經成長至逼近5億人！其中，中國是最大的電競市場，Newzoo估計營收達3.851億美元。

手機遊戲的成長在如亞洲國家等新興市場，已經讓電競展翅高飛，當地像《絕地求生》行動版等遊戲作品的人氣持續攀升。事實上，行動電競在2020年已有極大的成長，而這些新興市場則處於這股成長動能的最前線。

電競在2021年仍可望持續成長，開發者必須把觀眾的元素考量進去，以不同的方式開發遊戲。例如，開發者必須考慮讓Twitch整合變成遊戲的一環，而這個串流服務也成為觀賞電競的重要管道。

由於這種整合已經成為熱門話題，連學術機構也開始留意。猶他大學的年度遊戲專案展活動2020年就透過Twitch直播串流，特別要求要把Twitch的整合加入到遊戲作品中。

擴增實境架構手遊。擴增實境（AR）藉由融合虛擬角色與物件、以及用戶所在的真實世界環境，來進行環境擴增的能力，讓手機遊戲如虎添翼。2016年發表的《精靈寶可夢GO》手遊儘管並未讓AR架構的遊戲就此一帆風順，但AR架構的手遊數量在2021年可望將持續成長。

AR架構的手遊品質正在提升中，且數量越來越多的智慧手機裝置，可以使用蘋果電腦的ARKit或Google的ARCore產出AR架構的手遊體驗。此外，透過5G與雲端遊戲的興起，玩家們將更進一步地靠近完全無縫的AR手遊。

雲端與5G的結合意味數據密集的AR的即時處理，會讓用戶感覺速度更快且更加順暢，同時帶來更複雜且更沉浸的AR架構手遊體驗。VYNZ研究公司最近發表的一份報告，就已指出AR的成長。報告顯示AR與虛擬實境（VR）市場2020年的營收達到221億美元。此一成長態勢到2021年預料仍將持續下去；而同一份報告也預測2025年的市場營收將達到1,611億美元。AR能力在智慧手機市場不斷提升的普及率，已被點名為這股成長力道的一大助力。

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