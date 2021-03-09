陸綜《乘風破浪的姐姐》自開播以來話題居高不下，其中，張柏芝和王菲的閨蜜那英關係尷尬，也讓雙姝的一舉一動成為焦點，隨著兩人在節目上互動、同隊後，在近期的公演中，張柏芝在拉票環節，話匣子一開講太久，讓隊長那英忍不住，直接拉開張柏芝袖口找小抄，並在旁提醒她：「長話短說」，兩位天后的互動相當有趣。

在節目最新的公演中，由那英擔任隊長，帶領張柏芝、王鷗、楊鈺瑩、胡靜演唱《逆光》，演唱時後方螢幕還曬出女星們的青澀舊照，出道至今的經歷回憶全湧現，畫面讓觀眾重回時光隧道，場面震撼又讓人感動，在最後拉票環節時，張柏芝先激動表示，是那英教會她唱歌，張柏芝還夢想能開演唱會，有感而發的張柏芝，發表了滔滔不絕的感言。

張柏芝在話匣子一開講太久，那英急忙提醒她要長話短說。（圖／取材自湖南衛視芒果TV官方頻道 Youtube）

儘雖然柏芝在催票時刻選擇說普通話，但是她說的普通話不太順暢，還不時結巴，這時隊長那英受不了，急忙在張柏芝袖口找小抄，引發全場大笑，並告訴她：「長話短說」，但張柏芝依舊興致不減、說了許多自己感觸。

張柏芝和那英一來一網的互動，讓觀眾笑翻。（圖／取材自湖南衛視芒果TV官方頻道 Youtube）

最後，張柏芝在那英的「提醒」下，終於念出小抄的催票內容，儘管張柏芝因為念字卡卡而出糗，最後，她仍在那英、楊鈺瑩的幫助下順利完成拉票，而那英、張柏芝一來一網的互動，也讓觀眾笑翻，原來這兩位天后的真實面原來這麼可愛。

今日份快樂源泉！姐姐拉票時間 那英在張柏芝袖口找小抄？（影片／取材自湖南衛視芒果TV官方頻道 Youtube）

(中時新聞網)