《怪物奇兵》續集終於要在7月上映了，儘管算不上傳世名作，但1996年的第一集《怪物奇兵》因為麥可喬丹(Michael Jordan)主演而在體壇擁有特殊地位，第2集更是相隔了25年之久，是美國影史與前作相距最久的續作之一。即使是經典《教父》系列，第3集(1990年)也只與第2集相隔16年。

《怪物奇兵：全新世代》拖這麼久的原因很多，主角的問題就討論過很多次，原本1997年就要開拍，但喬丹不想再演。他們想過改拍「宇宙高爾夫」聘請老虎伍茲(Tiger Woods)，還考慮改拍動作片找成龍來演。一路拖到2014年，詹姆斯(LeBron James)在NBA功成名就，同意演出主角，終於解決最棘手的問題。

其次是部分華納卡通人物的形象不佳，很難想像這些曾經陪伴上一代度過童年的角色，居然變成社會正義人士撻伐的對象。美媒《紐約郵報》認為政治正確的盛行使得卡通劇情動輒得咎。例如「飛毛腿岡薩雷斯(Speedy Gonzales)」被指有「對墨西哥人的種族偏見」而引起爭議，慘遭觀眾下架。

第一集出現過的卡通角色，「豬小弟(Porky Pig)」多年來被認為歧視口吃者、助長兒童霸凌。「臭鼬佩佩(Pepe Le Pew)」被指為「帶有對法國人的刻板印象」以及助長「性侵文化」，因為佩佩曾經未得允許就強吻女性(也是臭鼬)。儘管是以喜劇效果呈現，仍使衛道人士在網路大肆批評，使得劇本、角色創作難度加倍。

(中時新聞網)