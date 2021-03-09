大陸歌手華晨宇先前爆出和張碧晨育1女，2人互動成為外界關注焦點，當時華晨宇認了孩子，卻發出的聲明指出2人雖然共同撫養，但沒有婚姻關係，日前卻有眼尖網友透過許多蛛絲馬跡發現，華晨宇和張碧晨疑似正在同居中，再度引發熱烈討論。

7日一名網友從華晨宇和張碧晨去年的貼文發現，2人疑似有同居的跡象，去年5月男方發出一段影片，背景是紫灰色花紋的窗簾，然而其實早在2月5日，女方就曾PO過一樣的場景，當時內文還寫著「在家宅著」，讓網友懷疑華晨宇很可能是住在張碧晨家。

張碧晨背後的窗簾和華晨宇一模一樣。(圖/翻攝自微博)

此猜測一曝光立刻掀起熱議，網友們紛紛直呼，「這是在張碧晨家，關係應該不錯的樣子」、「孩子爸跟媽關係應該挺好的吧」，但也有網友推測華晨宇很可能是為了孩子到女方家裡，「華晨宇發視頻的這一天正好是給小孩上戶口的那一天，他平常住的地方窗簾都是黑色的」、「可能是看小孩的時候」。

華晨宇疑似付了大筆安家費給張碧晨，就為了維持單身人設。(圖/翻攝自華晨宇微博)

事實上，華晨宇前陣子才遭粉絲爆料，雖然官方宣稱他單身，但他其實正在和《明日之子3》的學員樊博藝交往，情侶倆還曾在2019年同遊日本，甚至傳出張碧晨想藉女兒逼婚，讓華晨宇付了大筆安家費，讓網友對華晨宇的印象分數直線下滑。

(中時新聞網)