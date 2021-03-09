美股消息面：

1.美國元月躉售庫存修正為月增1.3%，符合市場預期。

2.美元強勢表態，創逾3個月新高。美元指數漲0.38%收盤價為92.33。

3.美元升金價跌，紐約期金前11個交易日中，已有9日收黑並創11個月新低點。紐約4月期金盤中低點為1673.4美元，是2020年4月以來最低點，收跌20.5美元或1.2%，每盎斯為1678美元。至於現貨金低點一度為1676.5美元，是2020年6月以來最低點，收1684.5美元，跌15.6美元或0.92%。

4.原油價格下滑，終結日線連四紅。布蘭特期油在亞洲交易時，曾漲至71.38美元全日新高，創2020年元月8日以來最高價位，但最後卻收跌1.12美元或1.6%，每桶為68.24美元。紐約期油盤中也曾見高點67.98美元，創2018年10月以來最高，收跌1.04美元或1.6%，每桶為65.05美元。

5.花旗指出，雖然比特幣仍具高度不確定性，但未來可能成國貿首選使用貨幣，目前為52,150.79美元，漲1.05%。

(時報資訊)