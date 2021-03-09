MOSFET概念股力士(4923)2月合併營收6533萬元，累計前2月合併營收為1.55億元，分別較去年同期成長1.18倍、1.42倍，主要係受惠於旗下兩大MOSFET、Wafer主要業務保持良好的銷售業績成長表現所致。

力士表示，2月營收雖適逢農曆春節工作天數較少，使得單月營收較上月表現減緩，但受惠於終端筆電(NB)、智慧型手機客戶等對於公司旗下MOSFET產品的需求大幅增加，尤其是在晶片代工產能供應吃緊加劇下，客戶對於力士MOSFET產品的需求更是強勁，不僅是力士2月營收遞出改寫歷史同期新高的紀錄，亦凸顯力士擁有高效能MOSFET設計能力、專利、專屬晶圓代工廠與封測廠製程平台、穩定的產品品質及供貨量等高度的競爭力。

力士進一步表示，目前整體晶圓代工仍持續面臨產能供貨相當吃緊的情況，加上原料與匯率價格波動之挑戰，力士除了適當反應給客戶進行調漲價格、積極與長年主要合作晶圓廠製程平台協調能進一步擴增投片產能、以及與更多封測廠的合作可能性外，同時也積極發揮多年在MOSFET研發設計的技術能力，持續朝向晶片尺寸縮小、增強性能、降低損耗等優化產品效能、可靠性、功率密度等特性進程，有助於公司搶攻更多訂單交期長、其他客戶轉單的合作機會，並創造整體營運正面之挹注。

(時報資訊)