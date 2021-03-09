中南部水情慘爆，面臨56年來最大乾旱，中部5個水庫有3個跌破蓄水率1成，其中台中石岡壩水庫最慘，今（9）日蓄水量只剩9.4%。另外，南部水庫也一樣告急，台南白河水庫蓄水率為0，完全失去供水功能。

德基水庫蓄水率跌破一成，將對台中地區供水造成衝擊。（翻攝自臉書 大台中生活）

根據經濟部水利署最新資料，全台有21座水庫，10座蓄水率低於20%，又以中南部最嚴重。中部地區有5個水庫，石岡壩、德基水庫、霧社水庫今蓄水率全跌破一成，分別為剩9.4%、9.8%、9.9%，其中供水量較大的德基水庫蓄水量也創47年新低。有民眾上周拍到霧社水庫畫面，鳥瞰水庫乾涸見底，根本可以走人，令人怵目驚心。

圖為台中石岡壩水庫的蓄水狀況。（翻攝自臉書絲專我是東勢人）

其實不只是中部，台南也同樣水情嚴峻。全國最大的曾文水庫只剩15.2%，有56年歷史的白河水庫更是0%，乾涸見底。面對缺水問題，台南市長黃偉哲表示，若真到民生供水吃緊地步，也會採取鑿井措施。

去年9月曾文、石門、翡翠三大水庫蓄水量都不及5成，氣象粉專《天氣即時天氣》即預警2021上半年必定缺水，恐將上演「輪流供水、定時停水」的大限水，如今這些水庫蓄水量大跌，乾涸見底，當時驚悚預警已近在咫尺了。

(中時新聞網)