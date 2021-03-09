恭喜白家綺！7日下午3點03分她順利自然產下第四胎女兒「朵拉」，晉升四寶媽，昨（8日）晚間白家綺公開生產全紀錄影片，老公吳東諺分秒都陪在身邊，緊握著愛妻的手加油打氣，這一幕讓不少網友感到暖心，誇讚吳東諺真的是神隊友。

畫面中，白家綺在醫院待產時，躺在床上面露痛苦表情，教友宋逸民、陳維齡夫妻檔在一旁禱告、祈福，身為丈夫的吳東諺，除了在病床邊安撫白家綺的情緒，也抱住愛妻給予依靠；進產房後，吳東諺也沒閒著，寸步不離白家綺，全程握住老婆的手，時不時給予關懷和打氣，讓白家綺感受到滿滿的愛，歷經22小時的生產，女兒總算呱呱落地，留下幸福的三人合照。

生產全紀錄影片公開後，許多網友紛紛看濕了眼眶，直呼：「很感動，看到滿滿的愛」、「看到都掉眼淚了」、「遇到一個很貼心的東諺，一定要幸福呀」、「四寶媽有夠偉大」、「看到妳老公在一旁守護著妳和小朵拉也是令我感動落淚」等。

吳東諺也透過社群平台分享喜悅，曝光一組夫妻倆與嬰兒的合照，朵拉拍到一半還擺出吐舌的俏皮表情，模樣又萌又逗趣，夫妻倆搞笑的配上女兒的OS：「一早就被把拔馬麻抓來拍照，第二張照片是我的心情…大家自己體會。」

白家綺平安產下寶寶後，感謝醫生團隊、教會和粉絲的協助與鼓勵，「謝謝大家一路的關心，跟我們一起迎接幸福寶貝朵拉」。她表示，接下來會專心坐月子養好身體，早日回歸最愛的主持及戲劇工作。

(中時新聞網)