「謝謝您幫我找到失蹤22年的母親，彌補我心中最大的遺憾！」基隆市警察局第一分局第三組組長許耀彬109年12月間查尋1件新北市蘆洲區楊姓婦人88年間失蹤迄今逾22年的案件，經過濾分析大筆資料，發現台中市1間療養院及花蓮榮民總醫院玉里分院89年間曾收容身分不明婦人，特徵及發生時地與楊姓老婦相近，遂重啟調查，讓這起離奇的失蹤案露出一線曙光。

老婦走失人間蒸發22年，尋人神探DNA比對讓孤魂正名返家。(警方提供)

老婦走失人間蒸發22年，尋人神探DNA比對讓孤魂正名返家。(警方提供)

許耀彬在109年12月間安排失蹤老婦兒子先至台中療養院指認，家屬4人滿懷希望前往，惟希望落空，該收容人並不是楊姓老婦；後許組長不放棄，再接再厲調取另1件花蓮榮民總醫院玉里分院89年收容，108年亡故之身分不明婦人收容時生活照片供家屬指認，家屬一眼就認出是失蹤22年的母親。

再經採集家屬檢體送法務部法醫研究所比對DNA親緣關係，結果吻合，確認在花蓮榮總玉里分院被收容長達22年化名「簡皮」的身分不明人，真實身分就是楊姓老婦。

查楊姓老婦88年間在新北市蘆洲區住處走失，後輾轉由社政機關安置收容，因精障無法表述身分，公告協尋亦查無身分，社政機關遂以身分不明逕取化名為「簡皮」，於89年再轉送花蓮榮民總醫院玉里分院收容，收容至108年亡故，再由花蓮縣玉里鎮公所以身分不明無名屍辦理殮葬，身分不明收容長達22年。

經長達3個月比對、送驗及申請，110年3月8日終於走完所有程序，協助家屬至花蓮玉里鎮公墓辦理領回，當家屬見到失蹤22年的母親骨灰罈時，潸然淚下，頻頻呼喊著：「阿母，我們來帶你回家了，你有名有姓了，不再是無主孤魂了！」後還親自致電許耀彬，再次表達感謝幫助他們找到失蹤22年的母親，彌補了心裡最大的遺憾。

(中時新聞網)