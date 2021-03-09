麗臺(2465)2月營收3.52億元，年增33.9%；累計前2月營收為9.51億元，年增97.5%。

麗臺今年除了將顯卡業務拓展到AI超級電腦外，也看好未來智慧醫療、醫療風險評估等都將成剛性需求，董事長盧崑山預期，醫療事業基期低，今年可望翻倍成長，其中，健康手環目前已在台灣放量出貨，正申請美國醫療認證。麗臺醫療事業比重仍低，已陸續推出AI身心健康管理平台、健康手環、自律神經分析儀等產品，陸續導入國內醫療院所應用，去年更進一步推出血氧儀，在疫情帶動下，需求暢旺。

麗臺也規畫，旗下的醫療事業未來5年會轉出去成立子公司。麗臺醫療在日本有很大爆發力也發展得很好，日本重品質和研發能力，應該是和政策有關。

麗臺醫療產品已導入十多個台灣醫療中心和中小型診所，包括心率記錄器、偵貼心裝置等，去年推出的血氧儀和嬰兒微動偵測器，也開始在日本有數千台的小量出貨，目前訂單能見度不錯，預計今年可開始放量。

(時報資訊)