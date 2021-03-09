整整1年未在正規比賽投球的道奇隊前「賽揚獎」左投普萊斯（David Price），今（9）日終於在春訓熱身賽亮相，對戰芝加哥白襪隊中繼1局，順利解決3名打者，包括1次三振。

普萊斯上次在比賽中投球是去年3月7日（美國時間），也是春訓熱身賽，後來新冠肺炎疫情蔓延，他宣布放棄賽季和年薪，全心陪伴家人，道奇球團也尊重其決定。不過後來道奇隊拿到世界大賽冠軍，普萊斯沒有任何貢獻。

今年普萊斯宣布歸隊，他和道奇隊還有2年、6400萬美元的合約未走完。而他當初被交易過來時，道奇、紅襪已談妥由原東家紅襪隊支付一半薪資，也就是3200萬美元。而35歲的普萊斯歸隊後卻發現，他在5大先發投手輪值的位置可能不保，尤其在道奇隊簽下現任「賽揚獎」投手鮑爾（Trevor Bauer）後，先發投手更是人才濟濟，。

除了鮑爾以外，還有另一位前賽揚獎左投柯蕭（Clayton Kershaw），以及年輕的伯勒（Walker Buehler）；加上可勝任輪值後段，即4、5號先發的烏瑞亞斯（Julio Urias）、岡索林（Tony Gonsolin）、梅伊（Dustin May）等年輕後輩，道奇甚至能夠一口氣排出8位先發投手。

也因此，總教練羅伯茲表示，必要時一場比賽可以排兩名先發投手接力。普萊斯發現自己的危機後特別向球團高層吐露心聲，今年只要能讓道奇隊更好，無論擔任什麼位置他都可以接受。一位生涯150勝的巨投能夠說出這樣的話，真的很不容易。

(中時 )