受到光寶(2301)集團創辦人宋恭源疑涉入敦南併購案內線交易，銅箔廠—金居(8358)今天早盤股價以低盤開出，不過金居表示，公司業務及財務均由專業經理人負責，董事長及董事個人行為對公司業務財務並無影響，公司持續進行產品差化佈局，高頻高速產品日益完善，有助於公司未來營運成長。

美商達爾(Diodes)公司2019年宣布併購敦南科技爆出內線交易，檢調單位查出，敦南公司負責人宋恭源獲併購案消息，利用假外資從中賺取價差約6000萬元，涉嫌內線交易，檢調約談宋恭源後以3000萬元交保。

受到宋恭源疑涉及內線交易影響，金居今天早盤股價以低盤開出。

金居表示，據報導宋恭源董事長及游明昌董事於110年3月8日因敦南科技併購案乙事遭調查，此係屬董事長及董事私人活動，目前尚在調查階段，與公司財務及營運無涉，公司業務及財務均由專業經理人負責，公司財務及營運一切正常不受影響。

近幾年金居定位要成為「最佳化應用銅箔製造與服務業者」，轉攻立基新應用產品，其中高頻高速產品經過兩年多開發，順利通過Intel與AMD、以及5G網通設備的OEM、ODM與品牌廠認證，並陸續在客戶端導入，受惠於電動車、車用電子、5G基地台及伺服器網通需求高度成長，帶動銅箔供不應求，也推升金居業績自今年第1季展現強勁成長力道。

受惠於銅箔供不應求及差異化佈局高頻高速產品出貨放量，金居2月合併營收達6億元，年成長23.72%，創下106年5月以後單月新高，由於高頻高速產品比重持續攀升，且金居已調漲銅箔代工費，在產品組合優化及漲價效應下，金居今年營收及獲利可望同步成長。

(時報資訊)