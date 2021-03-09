瓊瑤劇是許多觀眾青春年少時期的重要回憶，甚至可說是「華語圈偶像劇始祖鳥」，其中，自1998年首播的瓊瑤經典作品《還珠格格》，至今20個年頭過去，被各大電視台重播了無數次，如今傳出大陸又將翻拍新版《還珠格格》，還曝光了選角條件，引發網友熱烈討論。

電視劇《還珠格格》共有3部曲，首部曲及二部曲分別於1998年、1999年播出，由趙薇、林心如、蘇有朋、范冰冰主演，一票青春演員青澀卻美好的模樣，打動無數觀眾的心，而這個版本讓人印象深刻，即便後來有翻拍新版本，但初版多年來仍被認為是「經典中的經典」，當年主演的藝人，之後無一例外都成為圈內的一線影星。

傳騰訊將翻拍新版《還珠》，命名為《還珠之有一個姑娘》。(翻攝自新浪娛樂微博)

而2011年曾推出翻拍的《新還珠格格》，但在兩岸皆收視普普，直到最近，據《新浪娛樂》報導，在大陸1月份網劇備案發布表單中，被網友發現騰訊將翻拍《還珠格格》，並且已改好新劇名《還珠之有一個姑娘》，預計製作38集。

新版《還珠》選角條件曝光，眾人推揚超越(左)出演「小燕子」，鞠婧禕出演「紫薇」。(取材自揚超越工作室微博、鞠婧禕工作室微博)

報導指出，這最新版本的《還珠格格》，選角條件已經訂好，將找18歲以上的女生，並要求有顏值還得有表演基礎，且必須要有「引爆話題性特質」，網友們一聽，開始思考符合條件的女星，竟有不少人推薦前火箭少女101的成員楊超越，理由是她剛出道時以美貌及無俚頭性格吸引觀眾注意，跟「小燕子」的人設相符合，至於「紫薇」，則覺得「4000年一遇美女」鞠婧禕可勝任。

(中時新聞網)