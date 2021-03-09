台中市霧峰區福新路乾溪路口，9日凌晨0時50分，發生一起貨車與機車碰撞的死亡車禍，20歲的郭姓男子，騎重型機車由閃著紅燈的乾溪路通過福新路口時，不幸與22歲陳男駕駛的貨車相撞，郭男與機車受到強大撞擊力，往其前方向滑行了一大段，碰到人行道才停下來，郭男當場無呼吸心跳，送亞大醫院急救無效，宣布不治，陳男則無受傷，詳細肇事原因，警方仍在調查中。

據了解，陳男當時駕駛3.5噸的貨車，由福新路往亞大醫院方向行駛，行經乾溪路口時，郭男由乾溪路往南行駛，經過路口時，貨車左側車頭直接撞擊機車，受到強大撞擊，郭男連車帶人，往福新橋人行道方向，擦地滑行，直到碰到人行道才停下來。

救護人員到場時，郭男已無呼吸心跳，經送亞大醫院急救，仍於1時26分，院方宣告搶救無效，霧峰分局交通隊指出，當時陳男方向閃黃燈、郭男方向閃紅燈，郭男肇責較大，雙方酒測值均為零，詳細肇事原因，待警方後續調查。

車禍現場，機車擦地滑行了約30公尺，沿路車殼碎片散落，椅墊也已掉落，裡面的雨衣、外套掉了出來，強大撞擊力，也造成機車前輪爆胎，貨車車頭凹陷，警方提醒用路人，夜間視線不良，駕駛人，行經路口一定要放慢車速，注意左右來車及交通號誌，再行通過，安全才是回家的路。

(中時 )