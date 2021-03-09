買盤趨緩 周一歐美原油期貨回落1.6%；據了解，沙烏地阿拉伯石油設施，遭到葉門反政府武裝組織的攻擊，所幸並無造成人員傷亡及設備毀損，緩解投資人對原油供應中斷的疑慮。然而分析師認為，儘管此次攻擊並未使沙國受到損失，但這類攻擊事件頻率的增加，將成為市場不容忽視的問題。

此外，美國聯準會(Fed)尚未針對通膨升高的態勢做出干預，市場擔心過度寬鬆的貨幣政策會導致經濟過熱，加上美元隨著美債殖利率的強勁拉升，風險資產面臨拋售，以致油市買盤趨緩，終場呈跌作收；其中美國原油跌幅1.6%，倫敦原油跌幅1.6%。

美國NYMEX-4月輕質原油期貨下跌1.04美元，報每桶65.05美元；4月熱燃油跌0.03美元，報每加侖1.91美元；4月RBOB汽油跌0.01美元，報每加侖2.05美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨下跌1.12美元，報每桶68.24美元。(商品行情網)

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