江啟臣、林為洲手捧台中、新竹縣連署書，要送到車上。（黃福其攝）

江啟臣、林為洲搭反萊豬皮卡車，要前往中選會。（黃福其攝）

國民黨準備的媒體車，被媒體擠爆，祕書長李乾龍趕上前關心。（黃福其攝）

國民黨上午送交反萊豬、綁大選等兩項公投第二階段連署書，共達 105萬0850份。車隊由兩案領銜人國民黨主席江啟臣、立委林為洲領隊，上午9點40分從中央黨部出發，前往中選會送件，吸引大批媒體擠爆媒體車。

今天赴中選會除了有卡車載運反萊豬公投連署書52萬8800份、綁大選公投連署書52萬2050份的正本，還有影本之外，包括革實院長羅智強、文傳會主委王育敏、組發會主委李哲華等人都一起赴中選會，由青年團前總團長田方倫當麥克風手，另有12輛機車隊陪同；國民黨立委則在中選會等候。

江啟臣致詞指出，自1月9日發動公投連署，至今恰滿2個月，但扣除假日，其實不到兩個月，兩案都各連署超過70萬份，且至今仍持續增加中，創下有史以來的紀錄，代表人民的心聲，大家的努力不會白費；他特別感謝羅智強和他商量公投的意見，而且第一階段騎機車環島，第二階段騎單車催出連署書。

國民黨出動「萊豬皮卡車」供江啟臣、林為洲搭乘，車隊在「828護食安、反萊豬拚公投」口號聲中出發，不過國民黨準備的一輛跟拍媒體車，因媒體太多而擠爆車子，急得江啟臣、祕書長李乾龍提醒注意安全，勸部分媒體改搭前車，但沒有媒體願「讓位」改搭前車。車隊只好從八德路、復興南路、忠孝東路、林森南路，再從徐州路到中選會，一路廣播造勢。

(中時 )