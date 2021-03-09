演藝圈中混得最久、作品最多的通常很少是專演男、女主角的男、女星，反倒是那些不起眼的資深綠葉因為什麼都能演，所以作品無數，因此他們也看多了演藝圈百態。58歲男星朱永德早年演出《台灣龍捲風》、《世間情》走紅，最近他受訪透露，早年有次拍床戲他幫對方遮點，沒想到該女星下戲後直接約他開房，朱永德自知已婚身分便拒絕。

「綠葉王」戴耀明去年接受《香港01》專訪，大爆演藝圈潛規則，他認為現在想進這圈子最好是富二代，才不至於沒有家庭背景難生存，又透露遇過被要求跟富太太應酬，他最後決定拒絕，因尚未走到「山窮水盡」的地步，不想做不願意的事。綠葉女星謝麗金過往受訪，也透露早年想發片竟被老闆吃豆腐，後來她氣急攻心落淚，因此放棄當歌手。

除了受辱外，前幾年有不少韓國的最佳綠葉則傳出疑是性騷擾事件加害者，如《與神同行》吳達庶、《步步驚心：麗》趙敏基，前者因此停拍作品，後者則選擇輕生，震驚社會。而演過韓版《流星花園》的綠葉女星張紫妍則是疑因不堪被迫性招待而離開人世的例子，真相至今未完全揭曉。

據《三立新聞網》報導，朱永德最近受訪，坦言多年前拍床戲後竟被女星相約開房，已婚的他當時心想「絕不吃窩邊草」，便為了避嫌拒絕，近來他沒戲拍時便會開Uber貼補家用，外人總好奇他為何要拋頭露面，他則正向表示，開Uber不僅可以利用空餘時間做有用的事，還能有額外收入，一舉兩得沒必要拒絕。

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