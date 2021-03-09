知名網紅奎丁（Zamy）當年就讀輔仁大學時，因美貌和E罩杯好身材受人矚目，並有「雅典娜女帝」的稱號，後來踏足YouTuber圈，累積不少粉絲，也出來自己開公司當起老闆，然而日前深夜她卻突然發文透露：「又被拋棄了...」，讓粉絲們十分擔心。

奎丁深夜在IG發出一張黑色圖片，並在內文坦言，「每次在這種時刻都會以為是自己的問題，不避諱的也伴隨著眼淚」，疑似遭到公司員工背叛，情緒十分低落，她透露當初將對方帶進這個領域，無私地將所有人脈都介紹給對方，「最後換來哭笑不得的回饋，用信任換取傷心，似乎有點理解前老闆的感受了。」

奎丁表示她站在對方的立場，或許對方的決定滿好的，但卻沒有人為她著想，「但換位思考⋯同理心呢？」她一直努力當個稱職的老闆，遵循前輩所說的「對員工好，是基本的」，但她卻忘了保護自己，「奉勸每個老闆除了要保護員工外，不要忘了保護自己喔」。

粉絲們也紛紛為她加油，「丁姐別難過，還有奎儡們在的」、「當老闆本來就很多這種事！我還曾經被偷錢反咬過」、「丁姐沒在被打敗的加油」、「不經一事不長一智，加油」、「人生就是各色各樣的尋覓吧，祝妳找到更合適的夥伴」。

事實上，奎丁因火辣逆天身材，時常會和粉絲分享性感照，日前她曬出一張身穿黑色緊身洋裝的照片，只見她用力吸氣，身材S曲線展露無遺，豐滿的上圍更是呼之欲出，讓粉絲再度陷入暴動。

(中時新聞網)