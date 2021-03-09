王定宇爆同居情 支持者：對委員有信心 10:152021/03/09 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 王定宇歸仁服務處原訂一早要舉辦挺鳳梨農記者會，臨時喊卡，服務處強調相信委員。（曹婷婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有週刊爆料已婚立委王定宇疑似同居民進黨發言人顏若芳，王定宇服務處執行長林義雄出面表示，委員已經對外有回應了，以他的說法為主，委員平日作息都如常，面對婚外情風波，他和支持者都說，「我們對委員很有信心！」 王定宇稍早聲明，是將該處當作在台北的休息處，兩人並未同居，他與顏若芳就是房客和房東的關係，且太太也知道這事。 由於王定宇原訂今早在歸仁服務處幫農民促銷鳳梨但臨時喊卡，林義雄也說明，為免資源過度集中鳳梨，影響其他品項，才會臨時宣布取消記者會。 明星養老院舞台劇 移師台中演出 影射李友廷渣行徑 謝震廷嗆噁心 (中時 ) #王定宇 #委員 #同居 #有信心 #顏若芳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 打炒房 政院研議出手 04:102021/03/09 政治要聞 敢嗆台中人不敢嗆王美花 網酸陳柏惟：一隻不敢吼的獅子 09:332021/03/09 政治 王浩宇質疑潘忠政 羅智強揭：民進黨恐怖運用國家機器 09:122021/03/09 政治 【一周5晚】同住的不是顏若芳 王定宇台北租屋：太太也知道 10:342021/03/09 政治 華晨宇曬居家照背景秒露餡 疑似同居張碧晨證據曝光 09:312021/03/09 娛樂 【1周5夜】王定宇爆婚外情 網：難怪民進黨力挺通姦除罪化 09:482021/03/09 政治 綠白奪9召委 藍好籤運獲7席 04:102021/03/09 政治要聞 消費、出口成兩大動力 瑞銀：陸全年GDP成長達8.2％ 04:102021/03/09 全球財經 《通信網路》網通產品需求強勁 智易搶攻宅經濟 營運不淡 10:422021/03/09 財經 【1周5夜】爆與王定宇同居 顏若芳曾感謝照顧：一結束南部行程就直奔台北 09:012021/03/09 政治 網通產品需求強勁 智易搶攻宅經濟 營運不淡 04:102021/03/09 產業．科技 政治熱門新聞 【一周5晚】爆與王定宇同居 顏若芳喊冤：8000元分租給他 自己與父母住 - 政治 【1周5夜】台北沒房只好「同居」顏若芳？ 王定宇財產申報曝光 - 政治 陳柏惟罷免會過嗎 命理師預言最後結局 - 政治 看完陳柏惟145秒高清影片 宅神嚇一跳：蘇貞昌都驚呆了 - 政治 機關槍式狂嗆蔡政府不及格 林濁水轟：巨嬰該下台 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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