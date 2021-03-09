有週刊爆料已婚立委王定宇疑似同居民進黨發言人顏若芳，王定宇服務處執行長林義雄出面表示，委員已經對外有回應了，以他的說法為主，委員平日作息都如常，面對婚外情風波，他和支持者都說，「我們對委員很有信心！」

王定宇稍早聲明，是將該處當作在台北的休息處，兩人並未同居，他與顏若芳就是房客和房東的關係，且太太也知道這事。

由於王定宇原訂今早在歸仁服務處幫農民促銷鳳梨但臨時喊卡，林義雄也說明，為免資源過度集中鳳梨，影響其他品項，才會臨時宣布取消記者會。

(中時 )