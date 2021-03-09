珍愛藻礁公投連署上看60萬，國民黨立委呂玉玲今天在立法院質詢行政院長蘇貞昌，桃園天然氣三接站若最後蓋不成，替代能源是不是燃煤？蘇貞昌坦言，若天然氣無法取代燃煤，當然就會；呂追問替代能源可不可能是重啟核四？蘇貞昌則直截了當說，「不可能。」

呂玉玲質詢，經濟部長王美花日前受訪時說如果三接不能蓋，會增加500萬噸的燃煤用量，這是不是代表燃煤發電是確定的替代備案？蘇貞昌說，他當然希望照計畫進行，工程早日完成，天然氣可以運作，就可以減煤，由氣代煤，如果有延滯不能順利的話，那電力還是需要，燃煤就被天然氣取代，「當然就會。」

呂玉玲再追問，重啟核四可能是替代方案嗎？蘇貞昌說，核四在馬政府就封存了，核四要重啟是不可能的，但是「有人」就是想這樣主張；新北核一廠、核二廠的廢料都不能處理，所以重啟核四「千萬不要也不可能」，不是政府備案。

呂玉玲指出，現在網路上開始把環團打成支持反對三接是要支持核四，蘇是不是該替他們澄清反對三接不代表核四會重啟？蘇貞昌說，政府態度始終是注重環境保護，並要求穩定供電，這件事情不是經濟跟環保的對抗，而是環保和環保的抉擇，應該要想兩全的方法，政府始終不認為還可以去重啟核四，核四不應該重啟。

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(中時 )