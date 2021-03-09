民進黨立委王定宇被爆與民進黨發言人顏若芳同居，對此兩人澄清是房東與房客的關係，王定宇是分租其中一間房間；而王定宇最新說法則是：太太也知道此事。

王定宇被《鏡週刊》拍到與顏若芳共同進出顏在台北住處，對此兩人皆表示僅是分租。據《ETtoday新聞雲》今報導，王定宇強調，與顏是房東與房客關係，就是在台北有個可以休息的地方，太太也知情。至於接送上班一事，只是偶爾顏若芳順路載一程，且被拍到的照片完全都沒有親密畫面，能編故事真的是想太多。

報導並引述顏若芳友人說法，指顏若芳是「感情絕緣體」，不容易有男朋友，她和王定宇沒怎樣、旁人都知道。友人也透露，該房是顏若芳與另一女性友人合買，對方的公司就在附近，因前陣子王定宇請顏幫忙找房，才以8000元月租金租給他，顏則與家人同住在北市南京圓環附近，家人也不太讓她在外過夜或晚歸。

對於週刊報導，王定宇一周在台北過夜3至4晚，甚至5晚。顏若芳友人說，根本沒這麼頻繁，且顏的友人也住在那。

(中時新聞網)