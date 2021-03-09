科技類股近期漲多回檔，連帶波及金融科技族群。以富時客製化金融科技指數為例，已觸抵季線附近約2091.72點，今年以來該指數跌0.38%，同期間納斯達克跌2.17%。法人認為，金融科技產業中長期趨勢明確，股價拉回整理後，都能反彈再創新高，因此建議投資人把握短期逢低布局機會，加碼進場。

第一金全球AI FinTech金融科技基金經理人唐祖蔭表示，美債殖利率陡升，引發股市投資人恐慌，逢高出脫科技類股，金融科技產業也不例外。以富時客製化金融科技指數為例，自本波高點以來，已修正6%，近日觸抵季線大關。

第一金全球AI FinTech金融科技基金的主要持股包括：Tencent、Facebook、SYNOPSYS、PayPal、MSCI、Alibaba、INVESTOR，ADYEN，以及Mastercard等。

唐祖蔭認為，金融科技中長期趨勢明確，投資熱潮不斷，因此股價跌落中期均線後，在基本面、資金面拉抬下，都有機會震盪向上再創新高。

唐祖蔭分析，疫情促使消費活動、企業服務大量轉向數位平台，帶動電子商務、數位支付和金融資安需求湧現，各種併購交易、風險投資、私募股權投資人，紛紛將目標瞄準金融科技產業。短期股價回檔，正好提供逢低布局機會，投資人應把握良機，加碼進場卡位。

(時報資訊)