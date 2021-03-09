美國科技股重挫，台積電與聯電美國存託憑證(ADR)分別下挫5.69%及6.74%，台積電(2330)與聯電(2303)今天股價同步走跌，台積電開盤585元，跌13元，聯電最低跌至44.9元，創2個多月來新低價。

美國10年期公債殖利率升至1.59%，再創1年多來新高，科技股賣壓重，費城半導體指數大跌5.41%。

台積電與聯電美國存託憑證(ADR)分別下挫5.69%及6.74%，其中，台積電ADR收113.93美元跌6.87美元，換算每股為台幣644.91元；台積電周一收低在598元，失守600元關卡，今日開低585元，力守低點584元以及季線關卡。

聯電ADR收8.03美元跌0.58美元，換算每股為台幣45.45元。聯電周一收低在46.1元，今早最低跌至44.9元，創2個多月來新低價。

美國科技股近兩周震盪，受到美國公債殖利率急遽攀升，引發市場資金流出股市疑慮，重創美國科技股，美國公債殖利率變化將牽動資金流向，台積電以及聯電近期均遭到外資於台股賣超。

因2月工作天數減少，聯電2021年2月合併營收為149.48億元，比1月高峰155.29億元減少約3.74%，仍較去年同期增加9.86%。受惠需求續旺，聯電本季營收將再創新高。

台積電受惠產能吃緊，第1季營收也將再創新高紀錄，全年營收預估將成長15%，並再創年度最佳表現。

(時報資訊)