為因應缺水危機，晶圓代工廠「護國神山」台積電及聯電已經啟動水車載水。而經濟部長王美花5日表示：「科學園區和工業區用水需求，可在旱災期間鑿井使用」，引起議論。長期深耕新竹的國民黨立委鄭正鈐表示，竹科位處「新城斷層」，能否鑿井事關重大，且新竹地區一天用水50餘萬噸竹科就佔15萬噸，鑿井需時6個月緩不濟急，即便啟動前瞻計畫「防災及備援水井建置計畫」的規劃，全國每日援水量也遠遠不夠，痛批經濟部不要信口開河。

王美花的「竹科鑿井」說，日前引發網友熱議、批評太誇張，後經濟部解釋，曾有廠商提出此建議。

鄭正鈐8日則在臉書發表文章《竹科處於新城斷層，可以鑿井嗎？》內文指出，新竹科學園區的下方有個「第一類活動斷層」，叫做「新城斷層」，這個斷層經過的地帶，經濟部依地質法公告為「活動斷層地質敏感區」。科學園區第三期開發，還因此調整園區事業專用區使用分區，降低斷層活動所帶來的影響；而在經濟部前瞻計畫「防災及備援水井建置計畫」中，新竹地區水井建置全都避開活動斷層，王美花卻說，科學園區或工業區用水需求，可鑿井使用。

針對王美花的「鑿井取水」說，鄭正鈐質疑：「竹科處於新城斷層，可以鑿井嗎？經濟部的專業評估在哪裡？沒有評估之前，可以信口開河嗎？」

不僅如此，鄭正鈐強調，新竹地區一天用水50餘萬噸，竹科15萬噸，而新竹地區「防災及備援水井建置計畫」，規劃17口井最高日供3萬噸，而且只能連續備援150 日，「鑿井應付得了需求嗎？」鄭表示，姑且不論鑿井要6個月的流程，緩不濟急，按照經濟部主導的前瞻計畫「防災及備援水井建置計畫」規劃，全國每日援水量最高18萬噸、連續備援150 日，一年總援水量也僅2,700萬噸。此外，台灣光是水管漏水一年就漏掉4.4億公噸的水量，鑿井供應的水，遠遠不及水管漏掉的水。

在分析各項數據與可行性後，鄭正鈐直言：「『美花鑿井』不但為時已晚，而且是頭痛醫腳。」

(中時新聞網)