江宏傑和福原愛身陷婚變風波，甚至爆出與高帥男子共遊橫濱，疑似婚內偷吃出軌，對此她雖堅稱「1人1間房」駁斥外遇傳聞，不過多數網友仍不買帳，日網對福原愛負面評論更是一面倒，如今傳出江宏傑希望福原愛將此事交代清楚，未料不僅遭到拒絕，福原愛更似乎下定決心「不打算再回來台灣」。

根據日媒《女性自身》報導，江宏傑私下對福原愛外遇一事感到難以置信，至今更是怒氣未消，因此要求對方返回台灣說明清楚，未料卻遭福原愛拒絕，沒想到改提議自己飛到日本當面談判，一樣遭到福原愛回絕，身邊友人更透露福原愛已抱著「不回台灣」就得離婚的決心，即便離婚條件對自己不利也不願讓步，看似對這段婚姻早已心死不願挽回，夫妻關係降至冰點難已修復。

此外福原愛始終不認出軌，更堅稱與這名男子不論在旅館或家裡過夜，都強調是「1人1間房」，根據日本周刊《FRIDAY》報導，日網多數不採信福原愛說法，更點出這則聲明內容相當危險，因為跟拍記者可能早在飯店內租下房間，相當有機會拍到2人是否進出同一間房，因此若福原愛被戳破全是謊言，形象及事業勢必就此全毀難翻身。

至於福原愛始終不認出軌，據日媒指出若承認不倫而離婚，不僅損失代言違約金、還可能要給江宏傑精神撫慰金、孩子監護權也會被拿走，才會讓福原愛矢口否認婚內出軌。

(中時新聞網)