德州遊騎兵隊日籍菜鳥有原航平上次在熱身賽初登板遭到震撼教育，今（9）日再度先發，對手是芝加哥小熊隊，這次有原表現好多了，投3局被敲出2支安打、失1分，沒有三振、四壞球，終場小熊以9比0完封遊騎兵，有原敗投，自責分率下降到7.20。

有原航平3局投球共用33球，首局就被敲出2支安打，加上隊友守備失誤，丟1分，不過這算是他的自責分。雖然1局下內野就發生2次失誤，但他仍能保持投球節奏，最快球速94哩（約151公里）。第2、3局他就完全掌控打者， 順利製造兩次3上3下，結束投球任務。

比賽結束後遊騎兵隊總教練伍德沃德（Chris Woodward）表示，對於有原航平的表現感到滿意，尤其3局投球都能製造滾地球出局，而且當隊友守備不穩定時他也能不受影響。

有原航平則說，比賽中用球數愈少愈好，防守就交給隊友，今天比上一場控球穩定，能夠隨心所欲投球，全力應付比賽。能夠解決小熊隊的強打者，他也覺得很滿意。

此外，有原航平只用了33球就結束3局投球任務，退場後還到牛棚續投，總計投50球左右，補足投球數量。

(中時 )