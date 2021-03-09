英國媒體監管機關通訊管理局（Ofcom）昨（8）日裁定開罰大陸官媒中國環球電視網（CGTN）22.5萬英鎊（約新台幣880萬元），指控CGTN多次「嚴重違規」，包括對香港反送中抗爭運動的報導不中立、違反隱私等原則。

綜合英國《金融時報》（Financial Times）、德國之聲（Deutsche Welle）報導，英國通訊管理局昨日以違反公平、隱私、公正等原則，對大陸英語電視台「中國環球電視網」開罰22.5萬英鎊。

此次開罰主要是因應前英國人韓飛龍（Peter Humphrey）的申訴，韓飛龍指控CGTN播出自己在大陸被迫認罪的自白畫面，Ofcom對此開罰CGTN約9.5萬英鎊，指出CGTN應該有理由懷疑韓飛龍是否在真誠、知情的情況下認罪。

韓飛龍因捲入英國大藥廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline，GSK）的貪腐案，於2014年遭上海法院判刑2年以上刑期。

Ofcom也針對CGTN於2019年播映的5檔有關香港反送中抗爭運動的節目開罰約12.8萬英鎊，指控CGTN的報導「未維持公正」。

Ofcom昨日表示CGTN「嚴重違規」。

除了上述幾宗案件，Ofcom昨日也宣布英國駐香港總領事館前職員鄭文傑（Simon Cheng）、香港銅鑼灣書店瑞典籍股東桂民海的女兒針對CGTN播出被迫認罪畫面的2起申訴案件也成立。

Ofcom指出，相關人士受到不公平對待、隱私受到不必要的侵犯，CGTN在播出畫面前未取得當事人的同意。Ofcom進一步指控節目播出兩人在拘留期間的審前供詞，未提供能對兩人證詞構成懷疑的事實資料，Ofcom表示考慮進一步祭出其他制裁。

(中時新聞網)