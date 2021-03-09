全球第四大壓縮機廠瑞智精密受大陸空調客戶備貨及回補庫存的激勵，2月及前2月銷售台數，不單優於原先預期，雙雙締造同期新高。瑞智預估，3月壓縮機出貨台數回升至180萬台以上。

大陸去年7月1日起實施空調新國家標準能效政策，包括海爾等空調大廠競相促銷，出清庫存。隨著庫存水位下降，空調冷凍年度開始，許多大陸空調廠開始備貨，回補庫存，2月壓縮機銷售162.38萬台，改寫同期新高，雖無法與元月相比，月減13.80％，但優於原先預估150萬台，年成長75.34％。2月合併營收17.04億元，月減9.94％，年增長71.46％。

瑞智前2月累計壓縮機銷售350.74萬台，年增長49.76％，前2月累計合併營收35.96億元，年成長41.60％。

瑞智主管指出，瑞智2月年增加71.46％，主因是去年同期受新冠疫情爆發影響，比較基數較低，加上今年疫情趨緩，第一季原本就是歐美外銷旺季，再加上大陸內銷市場在年節備貨及各地相關政策引導推動居家過年，消費需求比同期增長所致。

瑞智指出，瑞智農曆年前已通知客戶，因應國際銅及鎳價行情上漲，調漲2021年新接訂單報價5％～10％，實際漲幅依據各客戶付款條件及購入台數不同而有增減。

(工商 )