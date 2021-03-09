網球網昨引述香港英文《南華早報》報導分析，為什麼拜登「拉幫結派」對付中國的計畫，會嚴重殃及美國自身。拜登當選時，許多人如釋重負，覺得川普助長的國內和國際分歧可得到彌合，世界可朝著解決疫情、全球變暖等普遍問題的方向邁進。遺憾的是，現實似乎並非如此。沒人指望拜登一夜之間彌合本國的社會和政治分歧，但人們希望他能防止全球在經濟和地緣政治上分為兩半─「美國圈」和「中國圈」。

報導稱，英國資深國際財經編輯安東尼祿利（Anthony Rowley）分析認為，事實剛好相反，拜登政府選擇構築反華同盟──名義上是在那些相信政治自由和民主、反對專制的國家間聯盟，實際上是為阻止中國的經濟和科技挑戰。這種「拉幫結派」的做法只會阻礙進展──不僅在應對巨大的全球挑戰方面，而且在使世界經貿體系合理化方面。這讓人感覺，美國新任總統為了冷戰的政治權宜之計，犧牲了與中國和平共處的前景。這或許會為美國開始效仿中國打造全球供應鏈和基礎設施爭取時間，但會付出持久的代價。

報導憂心，如果中國感覺到自己被以美國為首的多國同盟拉幫結派地針對，就會強烈地想做出防禦性反應──而侵略性與防禦性只在咫尺之間。這意味著中國將加快重新增加軍費，並加強在亞洲以及可能亞洲以外地區的軍事姿態。

報導表示，令人不安的是，川普時代的選擇是經濟制裁和關稅，而拜登選擇的武器似乎是更隱祕的保護主義。如果說以美國為中心的同盟成為一種選擇，那顯然會刺激以中國為中心的同盟形成，最終結果是讓夾在其中的眾多國家陷入痛苦的兩難境地。這只會扭曲貿易，並進一步割裂供應鏈，區域貿易可能會和多邊貿易一樣遭到破壞。

如果拜登讓美國重回《全面進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），亞洲就有可能成為貿易摩擦和分裂的一個主要舞台。中國是《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）中經濟實力最強的國家。這兩個集團可能成為美中勢力範圍競爭的代理集團，其共同成員都會感受到擠壓。相反，如果拜登政府願意接受中國的崛起，並在經濟上與之共存合作，就可避免這些區域貿易集團間潛在的緊張關係。

報導指，目前正在召開的中國兩會，幾乎肯定會反映出此類緊張和分歧，北京可能加大對美國主導權的挑戰，而非減弱自己的雄心。拜登構築同盟遏制中國的戰略，很可能會令北京更加雄心勃勃，從而讓其亞洲鄰國面臨越來越難以選擇的處境。

(中時 )