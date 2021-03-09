台塑(1301)受惠國際原油及石化原料價格大漲，不僅3月營收將比2月明顯成長，台塑也上修第1季營收預估，將會比去年第4季成長，本業獲利有機會創單季歷史新高，台塑今逆勢抗跌，早盤一度上漲近1%，守穩百元大關。

台塑麥寮AN及MMA廠已於2月初完成歲修，加上2月中旬美國德州暴風雪，造成超過7成石化廠被迫停工，供應量劇減，影響全球石化產品供需平衡，推升國際原油及石化原料價格大漲，近期大陸客戶積極補貨，石化原料價格已上漲10~40%，其中PVC現貨價格已創歷史新高，EVA創近9年新高、PP為近6年新高，因此，台塑3月營收將比2月明顯成長。

展望第一季，台塑表示，今年因鼓勵人員就地過年，下游客戶提早開工，加上德州2月中發生 百年來最嚴重暴風雪，造成至少50家石化廠關停，市場供不應求 ，且供應短缺對全球石化業影響仍將持續至少1~2個月，導致石化 產品價格大幅攀升，因此，台塑上修第1季營收預估，將會比去年第4季成長，本業獲利有機會創單季歷史新高。

美國暴風雪重創石化業，超過7成石化廠被迫 停工至少2~3週，乙烯、丙烯及其下游衍生物(PE、PP、PVC、 AE及AN等)生產幾乎停擺，多家同業對外宣布不可抗力，減量供貨並停止出口，造成以往美國出口市場如南美洲、歐洲及亞洲等地之石化原料短缺，價格大漲，雖然天氣回暖，但石化廠仍需待完成檢查及修復後，才能重啟產線，市場預估短期內美國出口量無法完全恢復，第2季全球石化原料供需緊張，價格看漲。

另外，台塑持股22.66%的台塑美國公司，2月中起受暴風雪侵襲影響，德州廠暫時停工，並宣布PVC、PE、PP及液(石咸)等產品不可抗力，雖台塑美國開始進行管線洩漏及設備故障檢視及修復，但因缺工嚴重，影響復工時程，目前PP、VCM及PVC等廠 已開車，其餘各廠預計3月中旬以前復工。

(時報資訊)