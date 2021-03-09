美股四大指數周一僅道指收高，科技股再遭空襲，亞股今早也續疲，在大環境由空頭掌局之下，台股也持續下跌，早盤開低105.04點、為15715.07點，雖盤初股王大立光(3008)逆漲抗空，加上金鋼合體助陣，大盤一度翻紅攻上15864.26點，惟晶圓雙雄空壓增強，電子多頭士氣受挫，面板雙虎、DRAM雙雄、被動元件雙龍頭等紛紛翻黑，大盤指數也一路下滑，再退守15700關。分析師指出，台股今日開盤震盪走跌，龍頭權值股有修正壓力，指數越跌越多，暫時守住上週五盤中低點15636點，多頭買盤朝傳產業績優股聚攏，而今日新台幣開盤首見貶值，未來資金是否有退潮的風險需要特別留意。

盤面上，受美國費半指數拉回，電子股走勢受到拖累，台積電昨失守600元後，今日持續再下探，晨盤最低至585元；日月光、國巨等紛紛拉回修正；天鈺(4961)解除處置，首日股價反彈3%；大立光與先進光(3362)專利訴訟和解，先進光漲停打開，漲幅在8%以上。

金融成為資金避風港之一，開發金(2883)、中信金(2891)、元大金(2885)等紛紛走高；鋼鐵股挾著原物料行情持續墊高，鋼價易漲難跌，多頭人氣強勢，海光(2038)強漲近6%、高興昌(2008)漲幅近4%、大成鋼(2027)及中鋼構(2013)等漲幅都在2%以上；塑化股二線股稍做休息，今日由台達化(1309)及台塑四寶領軍揚升；台彎50及國泰台灣5G+皆回測頸線。

分析師表示，台股短線攻勢受阻，預期震盪恐將加劇，需要整理再攻，短期將在月線上下震盪整理。半導體產業日前帶動台股上漲，近期在外資賣壓陰霾壟罩下，籌碼凌亂，操作宜暫時調整科技股比重，不過若仔細觀察基本面，半導體市場仍處於供不應求，預期整理後仍具表現空間。

(時報資訊)