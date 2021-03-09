布雷克葛瑞芬決定加盟布魯克林，而籃網也隨即宣布這位好手入隊組成四星戰線，同時籃網也成為NBA史上第四支同時擁有四位生涯超過20分以上的球員，實在太恐怖了。

翻開NBA歷史，過去曾有過3次同一支球隊擁有4名生涯平均得分超過20分以上的球員，分別是1977-78球季的塞爾提克、1977-78球季湖人、1978-79球季金塊，而非常有趣的就是這三支球隊當中出現同一個人，此人就是查理史考特。

根據統計，杜蘭特的職業生涯場均有27.1分，哈登場均25.2分，厄文的場均是22.7分，葛瑞芬場均21.4分，四人合計96.4分，將近百分的組合，全聯盟有哪支球隊可抗衡？

但如今葛瑞芬的狀態已大不如從前，本季在活塞打了20場比賽，場均僅12.2分、5.2籃板、3.9助攻，來到籃網恐怕也無法成為先發球員，那麼，他的攻擊火力就不可能再那樣讓人畏懼了。

(中時 )