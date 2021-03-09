看病耗時，最氣有人插隊。一名女網友抱怨，父親有慢性病常需回診，最近一次看診掛到18號，結果等了近1個小時後，一名掛26號的病患突然超車，被護理師直接叫進診間，之後他們父女又等了1個半小時，讓她氣炸，進入診間時爆氣質問「26號比我晚報到，為什麼他可以先看？」護理師自知理虧，低頭不語。

原PO上周五（5日）於臉書社團《爆怨公社》指出，父親有慢性疾病，經常要到醫院回診，日前回診掛到18號，由於父親習慣一早就到醫院候診區等叫號，只見號碼叫到3號就停了，現場除了不少敬老的病患領藥之外，再也沒有其他的病患報到，期間護理師只詢問他們是否將健保卡投入，但仍未叫父親進診間。

一對父女去醫院回診，掛號18號卻比晚來的26號還晚看診，令他們相當氣憤。（圖／中時新聞網資料照）

百般無奈之下，他們仍待在診間外等候叫號，這時一名掛26號的病患報到後，隨即被護理師叫進診間看診，令他們父女倆當場傻眼，約莫又等了1個半小時後，才輪掛18號的父親。兩人一進診間，護理師便用不悅的語氣說「先生，我知道你很生氣，你如果有想說什麼，你可以說出來。」父親一聽爆氣「來回診這麼多次，沒有護士是這樣作業的」。

護理師理直氣壯地回說，並不是先報到就可以先看診，父親聽完更憤怒，認為醫院的作業可以理解，敬老病患先拿藥，也可以理解，「但26號比我晚到，為什麼他可以先看？」護理師低頭沉默不語，醫師自知理虧，趕緊安撫，事發當下雖然沒有再多說什麼，但仍讓他們氣憤難平，甚至考慮要打電話向醫院投訴。

原PO提出合理懷疑，26號病患可能與護理師認識，因護理師當時是喊對方的名字，並非號碼，再者26號並非65歲以上長者，沒有理由使用「敬老優先看病」，原PO強調，了解醫護人員的工作既辛苦又神聖，因此對他們相當尊重，「希望這只是護理師個人行為，而不是醫院風氣」。

貼文曝光，不少網友為原PO抱不平，認為不能讓一顆老鼠屎，壞了全體醫護人員的努力，並支持投訴；另外也有人表示，有些醫療院所會讓初診的病患先行看診，因為初診通常都會看較仔細、較久，但此說法遭其他網友打臉，認為當下護理師並未辯解，因與初診毫無關係。

(中時新聞網)