一名就讀南部某國中的少女，私下偷偷與一名19歲施姓男子一個多月，兩人某次在住處旁的暗巷內發生性關係，少女內心相當徬徨，將兩人嘿咻過程詳細的紀錄在日記本內，未料少女日記遭到同學偷看後發現驚人內幕，立刻向導師報告，導師循通報機制向校方反映，並通報警方後查出少女的男友身分，法官審例後，認為施男具悔意且與被害人家長和解不追究，給予緩刑機會及法治教育課程，仍可上訴。

根據判決書記載，少女於106 年就讀國中時認識19歲施姓男子，進而交往成為男女朋友，惟交往約1 月餘之期間即分開。但施男於108 年1 月間，在少女住處旁之巷子某處向少女求歡，少女同意後，就在巷道內發生性關係。但少女事後將過程記錄在自己日記本上，經同學發現少女記載兩人發生關係過程之日記內容，立刻告知校內導師，經校方依法通報後，尋獲施姓男子。

法官認為，施男年僅19歲，尚未成年，以一般社會常情觀之，猶屬年輕識淺之年紀，當時基於雙方同意後對少女所為之合意性交行為，犯罪手法尚未採取強暴、脅迫等激烈手段，惡性亦與一般暴力性犯罪有別。

法院審理後認為，施男明知少女係未滿14歲之女子，心智尚未發展健全，就性行為之自主、判斷能力均未臻成熟，竟未能克制己身慾望，對於少女身心健康與人格發展產生不良影響，但考量施男犯後坦承犯行，且與少女之母和解，少女母親並表示不想再追究，同意給予施男緩刑，但應於緩刑期內接受法治教育課程與交付保護管束。

(中時新聞網)