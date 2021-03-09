駁二本東倉庫9日凌晨暗夜大火，據了解，這座倉庫前身是高雄市長陳其邁創辦的「倉庫自行車學校」，用來推廣單車生活化，也是他當年辭去代理市長後、重回高雄的第一站，如今卻付之一炬；陳其邁上午主持市政會議後受訪提及此事，心情明顯受到影響，感性表示倉庫前的樹還是他當年親手種下的，為保留城市記憶，未來傾向原地重建，讓它恢復舊貌。

陳其邁2005年8月因高捷泰勞暴動案，請辭高雄市代理市長以示負責，之後一度遠走英國沉澱，直到回高雄、2008年底與單車同好開始籌畫，租下駁二藝術特區附近400多坪舊倉庫創辦「倉庫自行車學校」，賣自行車、辦講座，推廣將單車融入日常生活。

地方人士表示，老倉庫等於是陳其邁當年重回高雄的第一個據點，營運期間，他與在地建立深厚關係，倉庫位於新化里，已故的前里長許國榮雖是無黨籍，平時與藍營政治人物友好，但自此之後非常認同陳其邁，直到2018年陳其邁參選市長，許國榮還四處幫他拉票，足見兩人好交情。

隨著倉庫自行車學校遷走，老倉庫閒置多年，後來轉出租給本東倉庫販售文創商品，成為造訪駁二必逛特色店，沒想到9日凌晨1時左右傳出大火，燒到骨架盡露，濃煙直竄天際，高市消防局出動14個分隊救援，近凌晨3時才控制火勢。

陳其邁上午主持市政會議、防疫會議，特別請副市長史哲先到現場了解狀況，他本人也會盡快找時間去駁二關心；陳其邁表示，駁二地區有25個倉庫，燒毀的本東倉庫是上方樑柱結構最完整、面積最大的倉庫，是整個城市發展、過去的歷史記憶。

「當然心情很不好！」陳其邁坦言，對火災的倉庫特別有感情，外頭的一些樹都是他當年自己種的，油漆也是自行漆的，還找了知名藝術家，用古早時代戲院的風格寫下藝術字，雖然離開快10年，但字還留在那邊，每當他有時間到駁二都會特地回去看一下，希望未來能夠重建，讓倉庫恢復原來面貌。

(中時 )