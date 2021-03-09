為了解吃魚對罹患血管疾病與沒有罹患血管疾病的人而言，在降低心血管疾病與死亡率的風險上，是否會產生不同影響；加拿大麥馬斯特大學組成的研究團隊，針對來自近60個國家的近15萬人進行9.1年的追蹤。結果發現，相較於沒有或魚類攝取量很少的參與者，每週吃2次魚的血管疾病參與者，猝死與總死亡率分別下降逾17%，在接下來10年心臟病發作或中風的機率也降低16%；不過，在健康的參與者身上，卻沒有發現這類的關聯性。

這份研究報告已發表於2021年3月的《美國醫學期刊網路開放版》。論文中指出，現有文獻證實，吃魚有助於抵抗心血管疾病，不論是血壓、中風或血管失智症；不過，目前學界仍不清楚患有血管疾病與沒有血管疾病的人，吃魚是否會對降低心血管疾病與死亡率產生不同的結果。

為此，加國團隊針對來自6大洲、58國191,558人參與的4項國際世代研究，進行研究分析。在前瞻性城鄉流行病學(Prospective urban rural epidemiology, PURE)研究中，共有來自21個國家的147,645名參與者，沒有心血管疾病的參與者約139,827人，有心血管疾病的人約7,818人；在其他3項前瞻性研究中，共有來自40個國家的43,413名血管疾病患者。參與者平均年齡54.1歲。

所有參與者須完成關於魚類攝取量的食物頻率問卷；針對其中1組血管疾病世代研究，參與者更須完成定量飲食頻率問卷，以評估其攝取的各種魚類。在每項研究中，研究團隊利用多層次Cox迴歸模型計算風險比，再用隨機效應統合分析進行總合。

此外，該研究界定的重大心血管疾病，包含心肌梗塞、中風、鬱血性心臟衰竭或猝死。

結果發現，相較於每週魚類攝取小於或等於50克的人，每週攝取超過或等於350克魚類的人，發生重大心血管疾病的機率與死亡率，並沒有增高或降低；相較之下，每週食用175克魚類的心血管疾病患者，猝死與死亡率的風險則分別降低21%與18%，而接下來的10年內心臟病發作與中風的可能性，也降低16%。有趣的是，在正常健康的參與者身上，並未發現前述關聯性。

研究團隊總結，吃魚對心血管有顯著的保護作用；但吃大量的魚卻不會讓這樣的好處額外的增加。這項研究建議人們一週至少吃2次魚，特別是富含脂肪的魚類，如鮭魚、沙丁魚、鯖魚與金槍魚。

事實上，富含脂肪的魚類好處不僅如此，對於眼睛、大腦、患有關節炎與失智症的人，都頗有裨益。特別是其富含Omega-3脂肪，有助於減緩身體發炎。但應注意的是，應避免吃下體內含汞量較高的大型魚類，如沙魚、旗魚等。

(中時新聞網)