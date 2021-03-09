民進黨立委王定宇爆出婚外情，被拍到與小17歲的民進黨發言人顏若芳同居，愛妻形象崩壞；就有網友指出，王定宇一直都是2022年爭取台南市長的有力人選，如今爆出這樁醜聞，個人形象大打折扣，選市長的夢恐怕也宣告GG。

據《鏡週刊》今（9日）報導，王定宇從去年11月開始，多次被直擊進出顏若芳在台北的住處，疑似同居，顏若芳還會貼心幫忙準備早餐、開車送王定宇上班；為掩飾行蹤，王定宇則會在臉書打卡故佈疑陣。對此，王定宇回應，因顏若芳住處有多的房間，因此才會在台北分租當休息處，顏若芳也稱是分租房間，因常向王定宇請益政治，最近較頻繁互動。

台南市長黃偉哲在2018年選舉中，雖獲得勝選，但當初僅獲得不到40%的選票，對比民進黨在台南「立委全壘打」盛況，先前曾傳出，多位民進黨立委懷疑黃偉哲能否連任，媒體並曾點名王定宇、林俊憲、陳亭妃等人都是2022年挑戰台南市長的有力人選；但這次的事件讓王定宇的形象大受衝擊，就有網友認為，王定宇的「市長夢」恐怕就此GG。

有網友表示「看來王定宇毀了」、「民進黨的新聞，不是色，就是貪」、「為了抗中保台，玩個火又怎樣」、「立院有地方睡，結果連避嫌都懶，只能說活該上新聞」、「DPP婦女部失蹤了嗎」、「綠色真的是原諒顏色」。

(中時新聞網)