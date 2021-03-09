民進黨立委王定宇被爆疑似「同居」民進黨發言人顏若芳，且2人互動宛如情侶，對此，王定宇澄清，是因為台北沒休息處，才和顏若芳分租，太太也知情。查閱王定宇的財產申報，的確沒有台北房產，但立院有提供會館給新竹以南的立委作為休息住處，王定宇不會不知，因此其解釋仍難讓網友相信，大酸「破費了」

據《鏡週刊》今（9日）報導，王定宇從去年11月開始，多次被直擊進出顏若芳在台北的住處，疑似同居，顏若芳還會貼心幫忙準備早餐、開車送王定宇上班。對此，王定宇稍早也聲明表示，是將該處當作在台北的休息處，兩人並未同居，他與顏若芳就是房客和房東的關係，且太太也知道這事。

但王定宇在台北竟需跟顏若芳「分租」房間的說法，引起外界議論。查閱監察院本月5日公布最新資料顯示，王定宇申報的房地產位在台南市仁德區，全登記在太太李淑吟名下。夫妻共有2輛轎車、存款189萬餘元，另申報8筆保單，和李投資的193萬餘元股票。

從財產申報上看，王確實在台北無房可住，不過立法院有提供大安會館及台北會館，均備有個人套房，供新竹以北以外委員以登記方式住宿，不提供非登記住宿委員臨時借住。

因此，對於王定宇的回應，大多網友譏諷，「飽暖思淫慾，鬼扯立院沒宿舍嗎」、「有一個地方，叫立法委員會館，王委員似乎不知道有這個福利…破費了」、「立院不是有提供會館嗎，那為啥不住那，不是更好的選擇，也能避嫌」。

(中時新聞網)