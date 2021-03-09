根據美國媒體報導，博彩公司更新本賽季總冠軍賠率，籃網在獲得布雷克葛瑞芬加盟後力壓湖人升至榜首。

籃網今天宣布簽下布雷克葛瑞芬，整體實力又提升了一大步。在博彩公司看來籃網已是本賽季奪冠最大熱門，所以納許的球隊飆升至本賽季總冠軍賠率榜首位絲毫不意外。

值得一提的是，這是湖人本賽季首次在總冠軍賠率中跌出榜首，排在榜單第3的是快艇，第4-6位依次是爵士、公鹿和76人。

(中時 )