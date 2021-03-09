職業運動界的收藏品近年增值到難以想像的程度，本月初，達斯拉獨行俠球星東契奇(Luka Doncic)的一張球員卡以460萬美元(約台幣1.3億元)的天價轉手，暫居史上最貴的籃球卡。這位出手闊綽的買主名叫Nick Fiorello。令人訝異的是還未在NBA功成名就的東契奇(剛滿22歲)，他球卡的價值居然大幅超越布萊恩(Kobe Bryant)、詹姆斯(LeBron James)。

JUST IN: Collector Nick Fiorello has purchased this Luka Doncic 1/1 for $4.6 million. pic.twitter.com/BziiWTrdfC — Darren Rovell (@darrenrovell) February 28, 2021

東契奇這張卡片是只限定發行1張的菜鳥簽名卡，刷新先前籃球卡的紀錄，原本的紀錄為公鹿隊「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)、湖人詹姆斯共同保持的180萬美元紀錄。布萊恩的一張珍貴菜鳥球卡最近在公開拍賣會上以179萬美元售出，剛好也是史上第10的最貴球卡。

世界最貴球員卡仍是棒球員的天下，畢竟這是來自棒球的傳統。前紐約洋基的米奇曼托(Mickey Mantle)球卡以520萬美元雄踞榜首，其次為東契奇的460萬美元；再來是洛杉磯天使現役球星卓奧特(Mike Trout)的390萬美元。「飛行荷蘭人」華格納(Honus Wagner)居然有3張卡片排進前10，分別為310萬美元、280萬美元、250萬美元。

簡言之，最貴球員卡的前7名其實只有4人，米奇曼托(2張)、東契奇、卓奧特、華格納(3張)，其中3位是棒球員，並且4位都是白人球星。接著後3名是阿提托康波、詹姆斯、布萊恩。麥可喬丹(Michael Jordan)最貴的卡片為140萬美元，美式足球巨星湯姆布雷迪(Tom Brady)的最貴卡片為130萬美元。

(中時新聞網)