立法院昨天進行新會期各委員會召委選舉，出現「綠白合」，與先前外傳「藍白合」不同。國民黨主席江啟臣上午在廣播節目《千秋萬事》，被主持人王淺秋問到此事時說，「本來就沒有『藍白合』這件事，今天的結果也證明沒有藍白合」，選區合作是過度解讀，目前不至於到這個地步，不可能兩個黨魁見面就說了算。

江啟臣說，2月24日的論壇就是一個論壇，為了和所有在野討論居住正義等議題，才向所有在野黨發出邀請，時代力量無法參加，台北市長柯文哲答應要來，演變成這樣，今天的結果也證明沒有藍白合。

王淺秋詢問如何看待與民眾黨的競爭？江啟臣說，平常心看待政黨競合，有些議題可以討論合作，否則去年 11月22日怎會催反萊豬大遊行？國民黨作為最大在野黨，為了監督執政黨，議題態度必須開放。但選舉歸選舉，大家各憑本事爭取，藍白合是因為黨內擔心選區提名，「這真的是過度解讀」，以目前的時間和氛圍，不至於到這個地步。

江啟臣強調，他再度澄清，「目前沒有藍白合的情況，目前最重要的，還是扮演監督執政的最大在野黨。」選區禮讓必須跟當地候選人及潛在候選人進行很好的溝通，不可能兩個黨魁見面就說了算，大家不要嚇到。

(中時 )