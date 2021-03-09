日本經濟成長(GDP)，在2020年10月至12月這一季，經過最新修正後並沒有當初公布的初值來得佳。主要還是新冠病毒影響，造成未來景氣透明度不清，也讓日企對增添設備方面變得更加謹慎。另一方面，儘管出口數值表現強勁，但來自日本政府的公共支出疲弱，也讓上季GDP數字不好看。

新冠疫情除衝擊日本產業外，也讓元月家庭支出更是大幅度地減少，最新官方數據中，與2020年同期相比大減6.1％，遠低於市場普遍預估的只有減少2.1％。說明日本民眾在疫情當下，根本不敢花錢。

經濟學家憂心，日企與一般家庭對支出縮手的時間，可能比預期還要來得更長。這也讓日本內需疲弱不振，經濟成長也缺乏動力。

日本內閣府(Cabinet Office)9日最新數據，上季GDP季增年率這次下修為11.7％，低於二月中公布的初值12.7％。經濟成長力道雖減弱，但已連兩季走高。

同時，這次官方版新公布的GDP初值11.7％，也低於經濟學家普遍預估值12.8％。若用另種計算方式，2020年10月到12月這次的實際季增率為2.8％，也是從上一次初值增加3％下修。

另方面，上季日企資本支出雖季增4.3％，雖低於二月中公布的初值4.5％，但超出市場普遍預估值4.1％。

至於佔日本GDP過半的民間消費，上季增加2.2％，與一個月前公布的初值相符。

日本上季出口減去進口的貿易順差，只增加1.1%在這次因日本內需提高1.8%，經修正後的GDP上，低於當初對GDP初值有2%貢獻度。

但還是有一些好消息，元月出口與工廠產出增加，也表示繼2020年疫情肆虐後，全球需求開始見到復甦跡象。

據悉，日本央行將在下周公布政策貨幣工具的審查結果，希望自己能用更有效且更持久地方式，來把日本日前的經濟給救活。

(時報資訊)